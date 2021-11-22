Таллин, 22 ноября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. С понедельника, 22 ноября, въехать в Эстонию без ограничений можно лишь из двух европейских государств: из Испании и Ватикана. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Эстонии.

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Только Испания и Ватикан входят в так называемый «зеленый» список стран с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75 случаев на 100 000 человек. В Испании он составляет 72 случая, а в Ватикане он равен нулю.

При въезде из Италии, Мальты, Монако, Португалии, Франции, Швеции и Финляндии от требования самоизоляции с 22 ноября можно освободиться, предъявив справку об отрицательном результате теста на коронавирус COVID-19. В этих странах из «желтого» списка показатель заболеваемости составляет от 75 до 200 случаев.

В «красный» список стран с требованием самоизоляции (в этих странах показатель кумулятивной заболеваемости превышает 200 случаев на 100 000 населения) входят Андорра, Австрия, Бельгия, Болгария, Нидерланды, Хорватия, Ирландия, Исландия, Греция, Кипр, Литва, Люксембург, Латвия, Лихтенштейн, Норвегия, Польша, Румыния, Германия, Сан-Марино, Словения, Словакия, Швейцария, Дания, Чехия, Венгрия и Великобритания.

При въезде из стран «красного списка» от требования самоизоляции освобождены только переболевшие коронавирусом или вакцинированные, а остальные должны либо оставаться в самоизоляции 10 дней, либо сдать два отрицательных теста на коронавирус с промежутком не менее шести дней.