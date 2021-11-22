Волгоград, , 16:37 — REGNUM Запрос об инциденте в СИЗО, где скончался один из заключённых, направил в региональные Следственный комитет и прокуратуру уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

В СИЗО № 1 Волгограда скончался 22-летний молодой человек, фотографии тела которого, якобы со следами пыток, были размещены в социальных сетях и СМИ. Мать погибшего 22 ноября вышла на одиночный пикет.

«Мы отреагировали немедленно [на информацию о смерти заключённого]. В день, когда всё это произошло, мы об этом узнали и по своей инициативе сделали запрос в прокуратуру, следственные органы по случившемуся. Пока идут следственные действия, информацию мы не получили. Держим ситуацию на контроле», — цитирует омбудсмена ТАСС.

По данным председателя общественной наблюдательной комиссии региона Вадима Чередника, родственники погибшего мужчины в комиссию не обращались, члены комиссии побеседовали с бывшими сокамерниками молодого человека и отмечают, что информация о психологическом и физическом воздействии на него не подтвердилась.