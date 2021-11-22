Афины , 22 ноября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Греция приветствует восстановление в должности премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока, говорится в сообщении министерства иностранных дел Греции в Twitter 22 ноября.

Судан

Восстановление Хамдока в должности является шагом на пути к нормализации переходного процесса, считают в МИД.

«Греция вновь заявляет о поддержке мира и стабильности в регионе. Мы призываем к сдержанности в применении силы», — добавляет ведомство.

Соглашение между суданскими военными и премьер-министром Абдаллой Хамдоком также приветствовала миссия ООН в Судане. В заявлении, направленном Хамдоку и главе военных Абдель Фаттаху аль-Бурхану миссия ООН также призвала «срочно решить нерешенные вопросы, чтобы завершить политический переход… с уважением прав человека и верховенства закона».

В ходе переворота 25 октября Хамдок был арестован военными, а затем помещен под домашний арест. Кроме Хамдока были арестованы десятки гражданских политиков.