Киев, 22 ноября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. «Российские войска» уже находятся на территории Украины, заявил 22 ноября украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

Такое сообщение он сделал, комментируя сообщения СМИ о готовности Британии перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений вторжения России.

«О том, чтобы иностранные войска воевали на территории Украины, с нашей стороны, речь пока не идет. Единственные иностранные войска, которые ведут боевые действия на территории Украины — это российские войска», — цитирует слова Кулебы украинское агентство УНН.

Также Кулеба заявил, что Украина сейчас прилагает все усилия для того, чтобы «предотвратить такой сценарий».

«Но это не отменяет потребности в максимальном укреплении нашей обороноспособности. Потому что невозможно полностью предусмотреть действия Российской Федерации», — пояснил глава МИД Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве в очередной раз заявили о готовящемся «российском вторжении». При этом власти Украины продолжают рассказывать о том, что ведут войну против России с 2014 года.