Берлин, 22 ноября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Немецкий теннисист Александр Зверев победил российского профессионала Даниила Медведева в финале ATP в Турине. Об этом сообщило немецкое агентство Tagesshau 22 ноября.

Согласно сообщению, 21 ноября Александр Зверев одержал победу над действующим чемпионом АТР Даниилом Медведевым в финальном матче.

«Нет лучшего способа завершить сезон. Вся семья, кроме отца, приехала сюда поддержать меня. Я надеюсь, что мой отец скоро вернется, и мы сможем отпраздновать эту победу вместе», — отметил немецкий теннисист.

Хотя Зверев слишком пассивно действовал против Медведева в предварительном раунде АТР, проиграв российскому игроку на тай-брейке в третьем сете, в текущей серии немец продемонстрировал блестящую игру. При чемпионском превосходстве он продолжал успешно подавать и не оставлял сомнений в своей победе.

Таким образом, Зверев завершил серию побед (9:0) россиянина в финале ATP, отметив и без того самый успешный год в своей карьере.