Берлин, 22 ноября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В настоящее время нет никаких признаков того, что четвертая волна COVID-19 в Германии может ослабнуть в обозримом будущем. Напротив: общенациональная недельная заболеваемость вновь достигла максимума. Об этом сообщило немецкое агентство Tagesshau 22 ноября.

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22 ноября Институт Роберта Коха (RKI) заявил, что число новых случаев заражения на 100 000 человек за неделю составило 386,5. Для сравнения: накануне данное значение составляло 372,7 случая.

Органы здравоохранения Германии также сообщили о 30 643 новых случаях заражения коронавирусом в течение последних суток. Согласно новой информации, суточная смертность по стране составила 62 человека.

С начала пандемии RKI насчитал 5 385 585 выявленных случаев заражения Sars-CoV-2. Фактическое общее количество, вероятно, будет значительно выше, поскольку многие инфекции все ещё остаются невыявленными.

RKI также сообщил, что число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Германии составило 4 649 300 человек. Кроме того, в общей сложности по стране пандемия COVID-19 унесла жизни 99 124 человек.