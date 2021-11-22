Берлин, , 17:01 — REGNUM Согласно опросу, подавляющее большинство населения в Германии опасается, что покупка рождественских подарков в текущем году обойдётся дороже, чем планировалось изначально. Об этом сообщило немецкое агентство Tagesshau 22 ноября.

Как показал репрезентативный опрос, опубликованный консалтинговой компанией Ernst & Young (EY), добрая половина (54%) потребителей ожидает, что цены на рождественские товары несильно вырастут, при этом более четверти (29%) опрошенных ожидают значительного роста цен.

Согласно полученным данным, 55% немецкого населения намерено совершить большую часть рождественских покупок уже в ноябре. Еще треть хочет закупить подарки в первой половине декабря. При этом только каждый десятый респондент планирует осуществить покупку накануне празднования Рождества в Германии.

Кроме того, чаще всего в текущем году на подарочном столе можно будет встретить наличные или ваучеры. Практически каждый второй респондент (47%) планирует избавить себя таким образом от утомительных поисков подходящего подарка.

Вероятно, важность розничной торговли через Интернет для покупок подарков снова возрастет. Около 30 процентов опрошенных заявили, что предпочитают делать рождественские покупки в Интернете. При этом 35% опрошенных выразили своё намерение посетить торговые центры для поиска подходящего подарка.