Манчестер, Великобритания, 22 ноября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. 22 ноября главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурицио Почеттино выразил желание возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщило издание BBC. Также источник отметил, что аргентинский специалист не доволен своим положением и ролью в парижском клубе и готов покинуть свой пост.

«Манчестер Юнайтед»

Также экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил мнение, что на данный момент Почеттино является единственным достойным кандидатом на пост главного тренера «манкунианцев».

Об отставке Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» было объявлено 20 ноября после крупного поражения «красных дьяволов» от «Уотфорда» со счетом 1:4 в матче двенадцатого тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22. На данный момент «Манчестер Юнайтед» с семнадцатью очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.