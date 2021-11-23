Белград, , 00:21 — REGNUM Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти своими заявлениями о том, что в будущем он проголосовал бы за объединение Косово и Албании, может «всерьез дестабилизировать регион». Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 21 ноября.

Анна Брнабич Government.ru

Брнабич оценила слова Курти как «очередной камень, выкопанный из фундамента региональной стабильности и безопасности».

«Это заявление может вызвать сильные сотрясения во всем регионе. Всем ясна политика, которую Курти даже и не скрывает. Меня намного больше беспокоит отсутствие реакции международного сообщества», — заявила Брнабич агентству «Танюг».

Напомним, что ранее Курти заявил в интервью швейцарскому онлайн-изданию «Монокль» о том, что в будущем он проголосовал бы за объединение с Албанией, если бы по этому вопросу был организован демократически референдум.