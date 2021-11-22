Москва, 22 ноября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Под предлогом российской военной угрозы США пытаются решить экономические задачи. Об этом 22 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США

«Ощущение, что они пытаются использовать войну или подготовку к войне, как способ решить чисто экономические задачи», — сказал Коротченко.

По мнению эксперта, Вашингтон желает ослабить экономику России, поэтому выставляет Москву в качестве агрессора.

«И не стесняются об этом говорить: вырубить «Северный поток — 2» и разрушить российский нефтегазовый сектор — вот вся цель их политики, все эти бряцанья оружием, приготовления», — отметил участник ток-шоу.