В продажу могут поступить сменные цветные панели для PlayStation 5
Сан-Матео, США, 22 ноября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Компания Sony получила патент на изготовление панелей для игровых консолей PlayStation 5. Об этом 22 ноября пишет портал VGC.
Иван Шилов ИА REGNUM
PlayStation 5
При помощи сменных панелей разных цветов геймеры смогут индивидуализировать свою консоль. Однако Sony пока ещё официально не анонсировала разработку.
Напомним, что игровая консоль PlayStation 5 поступила в продажу 12 ноября 2020 года. Конкуренцию ей составила консоль Xbox Series X от Microsoft.