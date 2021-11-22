Сан-Матео, США, 22 ноября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Компания Sony получила патент на изготовление панелей для игровых консолей PlayStation 5. Об этом 22 ноября пишет портал VGC.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

При помощи сменных панелей разных цветов геймеры смогут индивидуализировать свою консоль. Однако Sony пока ещё официально не анонсировала разработку.

Напомним, что игровая консоль PlayStation 5 поступила в продажу 12 ноября 2020 года. Конкуренцию ей составила консоль Xbox Series X от Microsoft.