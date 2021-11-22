Берлин, 22 ноября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. 22 ноября немецкое агентство DW сообщило, что коронавирусная инфекция стремительно распространяется на юго-востоке Германии. В чем причина такого географического разделения?

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Анализ последних данных по COVID-19 в Германии показывает, что инфекции растут там, где уровень вакцинации ниже, чем в среднем по стране. Многие районы с самым высоким уровнем заболевания находятся в восточных землях Саксония и Тюрингия, а, а также в Бранденбурге. Но даже в Баварии, где уровень вакцинации лишь немного ниже, чем в среднем по стране, существуют зоны повышенной опасности.

Внедрение вакцинации наиболее успешным оказалось в северном городе-государстве Бремен, где почти 80% населения было вакцинировано благодаря скоординированным усилиям по охвату граждан.

Можно ли объяснить нежелание проходить вакцинацию недостатком образования или определенной политической идеологией? Хайке Клювер из Института социальных наук Университета Гумбольдта в Берлине опубликовал исследование готовности немцев к вакцинации, основанное на репрезентативной группе из 20 500 человек, опрошенных в марте 2021 года. Примерно 67% опрошенных были вакцинированы или хотели бы быть вакцинированными, 17% не определились, при этом 16% вообще отказались от вакцинации.

«Мы видим значительную корреляцию между образованием и отказом от вакцинации. Чем ниже уровень образования, тем больше отказов», — отметил Клювер, подчеркнув:

«Люди, которые отвергают вакцинацию, с большей вероятностью будут голосовать за партию Альтернатива для Германии (AfD) и, скорее всего, будут занимать позиции правого толка. Кроме того, это люди, которые испытывают низкое доверие к политике, правительству, средствам массовой информации и системе здравоохранения в целом».