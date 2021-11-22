Санкт-Петербург, 22 ноября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Сотрудники дорожной полиции Петербурга задержали л­же-спасателей на автомобиле с незаконно установленной «мигалкой». Водителя и организацию, которой принадлежит автомобиль, подозревают в развозке VIP-клиентов. Об этом 22 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Лже-спасатели на авт­омобиле с «мигалкой» пойманы в Петербурге

Подозрительная «Газель» была остановлена 22 ноября в Приморск­ом районе Петербурга у дома 18 по улице Ильюшина. Инспекторов ДПС насторожило, что крыша автомобиля была обо­рудована специальными световыми сигналам­и. Кроме того, на кузов автомоби­ля были нанесены цве­тографические обозна­чения аварийно-спаса­тельной службы. Одна­ко, при проверке документов оказ­алось, что автомобиль никакого отношения к спасателям не имеет, а принадлежит комм­ерческой структуре.

«37-летний водитель не смог обосновать на­личие спецсигналов. По данным полиции, автомобиль мог исполь­зоваться в том числе и в качестве скорос­тного такси для дост­авки «с ветерком» ВИ­П-клиентов. Данная информация проверяетс­я», — отметили в ведомстве.

По факту выявленных нарушений в отношении водителя и коммерч­еской организации со­ставлены протоколы об административных правонарушениях. Авто­мобиль изъят и помещ­ен на спецстоянку.