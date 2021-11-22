В Петербурге задержали автомобиль лже-спасателей с «мигалкой»
Санкт-Петербург, 22 ноября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Сотрудники дорожной полиции Петербурга задержали лже-спасателей на автомобиле с незаконно установленной «мигалкой». Водителя и организацию, которой принадлежит автомобиль, подозревают в развозке VIP-клиентов. Об этом 22 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Подозрительная «Газель» была остановлена 22 ноября в Приморском районе Петербурга у дома 18 по улице Ильюшина. Инспекторов ДПС насторожило, что крыша автомобиля была оборудована специальными световыми сигналами. Кроме того, на кузов автомобиля были нанесены цветографические обозначения аварийно-спасательной службы. Однако, при проверке документов оказалось, что автомобиль никакого отношения к спасателям не имеет, а принадлежит коммерческой структуре.
«37-летний водитель не смог обосновать наличие спецсигналов. По данным полиции, автомобиль мог использоваться в том числе и в качестве скоростного такси для доставки «с ветерком» ВИП-клиентов. Данная информация проверяется», — отметили в ведомстве.
По факту выявленных нарушений в отношении водителя и коммерческой организации составлены протоколы об административных правонарушениях. Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку.