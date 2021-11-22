Бишкек, 22 ноября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Первомайский районный суд киргизской столицы изменил меру пресечения бывшему премьер-министру Киргизии Джоомарту Оторбаеву. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Экс-главу правительства выпустили из следственного изолятора м взяли с него подписку о невыезде. Сделано это по просьбе старшего прокурора управления генеральной прокуратуры республики.

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Причины, по которым представитель надзорного органа представил в суд ходатайство об освобождении Оторбаева из-под стражи, не озвучиваются.

ИА REGNUM напоминает, что в середине сентября 2021 года госкомитет нацбезопасности Киргизии задержал экс-премьер-министра Джоомарта Оторбаева по подозрению в коррупции.

По версии следствия, бывший высокопоставленный чиновник оказал давление на правительственную комиссию, проводившую экологическую экспертизу по крупнейшему киргизскому золоторудному месторождению «Кумтор».

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