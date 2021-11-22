Тбилиси, 22 ноября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Глава пресс-службы Грузинской православной церкви протоиерей Андриа Джагмаидзе приветствует заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о планах запретить в стране онлайн-казино. Об этом священнослужитель 22 ноября сообщил в соцсети Facebook.

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«Государство должно заботиться о воспитании здорового поколения. Выполнение этой очень важной инициативы было невозможным годами», — написал Джагмаидзе.

Он отметил, в Грузии в последние годы сокращается количество работающих молодых людей, но одновременно растёт число тех, кто увлекается азартными играми. Священнослужитель выразил надежду, что действия правительства позволят оградить молодежь от этой пагубной привычки.

Напомним, 22 ноября Гарибашвили заявил о планах поэтапно запретить в Грузии онлайн-казино. Первоначально планируется поднять минимальный возраст для участия в таких играх с 18 до 25 лет. Также минфин должен представить план повышения налогов на эту отрасль.