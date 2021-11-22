Вашингтон, 22 ноября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Компания Pfizer заявила 22 ноября, что ее вакцина от COVID-19 предоставляет длительную защиту от вируса, согласно последним исследованиям, проведенным среди несовершеннолетних от 12 до 15 лет. Об этом сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

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Двухдозовая вакцина показала 100% эффективность против COVID-19. Участвовавших в исследовании добровольцев проверяли более четырех месяцев после вакцинации.

Данные долгосрочного исследования помогут компании получить полное одобрение американского регулятора на использование вакцины среди подростков данной возрастной группы.

Напомним, что Pfizer надеется получить разрешение на 30-микрограммовую (мкг) дозу вакцины для подростков старше 12 лет.

Вакцину одобрили к применению в экстренных ситуациях для людей 12−15 лет в мае. В августе было получено полное разрешение для 16-летних.