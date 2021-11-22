Вашингтон, 22 ноября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Прохождение сюжетной кампании Halo Infinite не позволит геймерам открыть новые элементы брони для главного героя. Об этом 22 ноября сообщает портал VGC.

Скриншот с YouTube Игра Halo Infinite

Датамайнеры обнаружили, что за прохождение сюжета игроки будут получать только эмблемы и раскраски брони для протагониста. Однако сама форма доспехов меняться не будет.

Таким образом, любителям кастомизации своих персонажей придётся зарабатывать новые элементы брони исключительно в многопользовательском режиме. Разработчики проекта пока никак не прокомментировали эту ситуацию.