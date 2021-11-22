Лондон, 22 ноября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Разработчики сервиса Spotify убрали функцию случайного воспроизведения треков в последнем альбоме британской певицы Адель. Об этом 22 ноября пишет издание «Хабр».

Скриншот с YouTube Певица Адель

По словам певицы, трек-лист альбома «30» составлен специальным образом, из-за чего треки необходимо слушать в определённом порядке. Адель попросила платформу учесть это и убрать кнопку «Перемешать», после чего поблагодарила Spotify за выполненную просьбу.

https://twitter.com/Adele/status/1462260324485242880

ИА REGNUM напоминает, что премьера альбома «30» состоялась 19 ноября 2021 года. Это первый альбом артистки за последние шесть лет.