Ярославль, 22 ноября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В Ярославской области в январе-октябре 2021 года построены жилые дома общей площадью 650,3 тысячи квадратных метров, что составило 105,6 процента к аналогичному уровню прошлого года. Об этом сообщает Ярославльстат.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Уровень строительства жилья вырос после небольшого спада 2020 года. Тогда количество введённого жилья уменьшилось на 6,6%. Судя по всему, рынок восстанавливается после небольшого спада, вызванного пандемией и запретом на привлечение средств дольщиков.

Наибольшее количество жилья построено в Ярославле — 196,4 тысячи квадратных метров.