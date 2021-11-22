Минск, 22 ноября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. «Мы постараемся сделать все, чего захотят эти люди, беженцы. Их желания для нас закон. Хотят вернуться в Ирак, Сирию — вы видите, мы организовали рейс. Еще рейс готовим на конец месяца, если наберем этих людей», — сообщил 22 ноября Александр Лукашенко при обсуждении доклада чиновников из областей Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Как сообщает пресс-служба белорусского президента, по словам Лукашенко «попавшие в Белоруссию беженцы, которые стремятся в страны Европейского союза, не хотят возвращаться на родину». Официальный Минск готов им в этом помочь, «как и в вопросе легального попадания в ЕС», сказано в официальном сообщении.

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«Хотят они в Германию, Польшу — мы всячески будем стараться им помочь. Мы будем говорить, требовать вместе с ними, чтобы их пропустили в Германию. Ведь сейчас уже открылось главное: они туда едут не только, чтобы нормально жить (это тоже, они хотят нормально жить), вопрос в воссоединении семей, — поведал чиновникам Лукашенко. — Еще раз подчеркивают откровенно: всех, кто хочет вернуться домой, мы будем возвращать домой. Тут у нас нет проблем. Кто хочет туда, мы будем поддерживать в их требованиях. Хотите в Германию, в Польшу, мы вас будем поддерживать».

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