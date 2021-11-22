Тюмень, , 16:09 — REGNUM В Тюмени построят современный центр многофункциональный медицинский центр первичной помощи. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Строители Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инвестиционный проект по строительству медцентра на базе быстровозводимых конструкций реализуют управление имуществом специальных проектов Минобороны России и предприятие «Мать и Дитя Тюмень».

Земельный участок под центр первичной медпомощи выделен на Червишевском тракте. Строить его будут силы Военно-строительного комплекса Минобороны России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В России к концу 2021 года специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ планируют ввести в эксплуатацию три тысячи различных зданий и сооружений.

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