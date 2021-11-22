Тюмень, 22 ноября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В Тюмени построят современный центр многофункциональный медицинский центр первичной помощи. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строители

Инвестиционный проект по строительству медцентра на базе быстровозводимых конструкций реализуют управление имуществом специальных проектов Минобороны России и предприятие «Мать и Дитя Тюмень».

Земельный участок под центр первичной медпомощи выделен на Червишевском тракте. Строить его будут силы Военно-строительного комплекса Минобороны России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В России к концу 2021 года специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ планируют ввести в эксплуатацию три тысячи различных зданий и сооружений.