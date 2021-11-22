Махачкала, 22 ноября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В Дагестане 22 ноября произошел взрыв газа в городе Махачкале. По предварительным данным, пострадали три человека, информация в настоящее время уточняется, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области Последствия взрыва газа

«В 15:17 поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в частном двухэтажном доме по адресу г. Махачкала ул. Амет-Хана Султана дом № 3А. Вследствие данного события предварительно имеются частичное разрушение и возгорание жилого дома, пострадало ориентировочно три человека», — говорится в сообщении.,

Инцидент произошел днем напротив банкетного зала «Маракеш», число пострадавших составило четыре человека, уточняет ТАСС. Взрыв спровоцировал пожар. В настоящее время его удалось локализовать на площади 120 кв. м, передает РЕН ТВ.