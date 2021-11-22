Тбилиси, , 16:09 — REGNUM Властям Грузии нужно привлечь для «справедливого» судебного процесса над бывшим президентом республики Михаилом Саакашвили иностранных судей. Об этом 22 ноября заявил журналистам депутат парламента Грузии, лидер блока «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что касается других версий, политических решений, будь то отсрочка наказания, лечение за границей и т.д., этому нужно политическое соглашение. Если начнётся дискуссия, мы готовы заявил свою позицию», — сказал депутат.

Он также обвинил судебную систему Грузии в «клановости». Вашадзе заявил, что не доверяет ей, а в оппозиции требуют проведения судебной реформы.

Напомним, Саакашвили ранее был заочно приговорён к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. В настоящее время идут судебные процессы еще по двум делам: о жёстком разгоне митинга оппозиции и растрате бюджетных средств. Также экс-президента обвиняют в нарушении грузинской государственной границы.

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