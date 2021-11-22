Артур Савин, 22 ноября 2021, 17:13 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что он допускает наличие стремления у западных политиков и СМИ спровоцировать Российскую Федерацию утверждениями о подготовке «вторжения» на Украину, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 22 ноября в социальной сети «ВКонтакте».
"НАТО загребает жар чужими руками. Пусть ООН определит действия сил НАТО, стремящихся разместить летальное оружие на территории восточных стран Европы, как преступные! Хватит подогревать конфликт, надо стремиться к миру!» — написала Людмила Г.
Многие пользователи пришли к выводу, что Песков сделал очень очевидное заявление, которое для большинства не окажется чем-то новым. Граждане отмечают, что Запад уже долгие годы пытается стравить Украину с Россией.
«Это нормально для нынешней мировой политической ситуации: Америка использует Украину как плацдарм против Российской Федерации. К сожалению, к такому раскладу все уже привыкли, и всех всё устраивает», — пишет Макс П.
Некоторые комментаторы отмечают, что руководству России нельзя поддаваться на эти провокации, а следует переждать бурю и выйти в итоге из конфликта с наименьшими потерями.
«Америка всё упрямо тянет за уши Россию на поединок с Украиной, да только воз и ныне там. Не хочет Россия на эту бойню выходить, видно, крепко не уважает этих горлодёров. Да пусть кричат, пока дух не иссякнет. Вот и Байден на саммите по климату чуть последний дух не испустил, одарив своим амбре королевскую семейку. Не надо нагнетать, всё само устаканится со временем», — поделился своим мнением Махмут Б.
Часть людей считает, что если Россия не поддастся на провокации, то на них могут повестить украинцы, которых уже долгие годы зомбируют и пытаются убедить в том, что русские — это враг.
«Так украинцев легко напугать, они всему верят. Сейчас США им предложат купить старый списанный военный утиль в долг под дикие проценты и обделавшийся от страха Зеленский обязательно это барахло купит. Ну кто в разуме станет захватывать фашистскую Украину с долгами перед всем миром? Что с ней делать? Там ни ресурсов толком нет, ни производств. Банановая республика никому не нужна», — отмечает Юрий Ю.
Ряд пользователей указывает на то, что на Западе отчаянно пытаются сформировать образ России в качестве какого-то совершенного зла, но их попытки терпят неудачу из-за того, что наша страна транслирует во внешний мир лишь позитивные и созидательные вещи.
«Так и есть. Уже даже в кино нагнетают не первый год. Не фильмы снимаются, а типичная пропаганда, внушающая европейцам врага в виде России. Так же и с Украиной делают», — считает Артём И.
Нашлись и те, кто указывает на неправильную работу средств массовой информации в России, которые зачастую лишь нагнетают ситуацию вокруг Украины, создавая напряжение в обществе.
«Мы тоже немало нагнетаем. Целыми днями уже семь лет из всех утюгов про Украину вещают. Причём с таким пафосом про это говорим. Что с ценами? Как понижать будем? Когда на свою страну внимание обратим в этих же шоу ежедневных по всем каналам?» — задаётся вопросом Сергей Я.
Напомним, 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» журналисту Павлу Зарубину на канале «Россия 1» о том, что допускает наличие стремления у западных политиков и СМИ спровоцировать Российскую Федерацию утверждениями о подготовке «вторжения» на Украину.