Москва, 22 ноября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Сегодня, 22 ноября, по состоянию на 15:25 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 0,27%, сползая до $78,68 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефтепровод

«В первой половине дня на рынке нефти наблюдалось осторожное восстановление, связанное с тем, что США не удается подтолкнуть к распродаже резервов Китай и Индию. О готовности поддержать Америку заявила только Япония.

Однако затем котировки черного золота вновь поползли вниз, отыгрывая угрозу нового всплеска заболеваемости коронавирусом в Европе. Текущие уровни в последние месяцы не раз показывали свою силу.

Если сейчас развить наступление у «медведей» не получится, то к 24 ноября, вероятно, можно будет увидеть сильный отскок наверх, особенно если опасения ужесточения монетарной политики в США вновь не подтвердятся.

Старания Вашингтона любой ценой обеспечить своим гражданам высокий уровень потребления, в том числе и в ущерб собственным сланцевым производителям, в конце концов могут вынудить и ОПЕК+ действовать более жестко. А текущий диапазон цен устраивает большинство производителей», — полагает эксперт.

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