Тула, 22 ноября 2021, 16:05 — REGNUM Планы по празднованию 130-летия усадьбы В.Д. Поленова в 2022 году и 180-летия со дня рождения художника в 2024 году обсудили 22 ноября участники Попечительского совета по развитию музея-заповедника в Заокском районе Тульской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, министр культуры РФ Ольга Любимова, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Игорь Щеголев заметил, что в Поленово в полной мере ощущается сила культуры и искусства, очарование русской природы, духовность и самобытность, а также подчеркнул, что сегодня музей в значительной степени ориентирован на работу с детской и молодежной аудиторией.
Темой встречи в Поленово стали планы по празднованию 130-летия усадьбы В.Д. Поленова в 2022 году и 180-летия со дня рождения художника в 2024 году.
Она отметила, что с музеем уже проработаны вопросы определения стоимости и этапы проведения проектных и реставрационных работ. Министр добавила также, что на 2024 год запланированы две масштабные выставки работ Поленова, в Государственном Русском музее и в Musee d’art Moderne во Франции.
Губернатор Тульской области отметил, что имя Василия Поленова известно в России и за её пределами, сам он внёс огромный вклад в русскую культуру не только своим творчеством, но и просветительской деятельностью.
Алексей Дюмин напомнил, что в историческом центре Тулы создан Музейный квартал, где наряду с филиалами федеральных музеев открылся современный культурно-просветительский центр «Поленовское подворье». Тульский музей-заповедник «Поленово» все более активно выходит на международную арену. Глава региона также поблагодарил Игоря Щеголева за поддержку идеи создания Попечительского совета музея-заповедника.