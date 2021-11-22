Тула, , 16:05 — REGNUM Планы по празднованию 130-летия усадьбы В.Д. Поленова в 2022 году и 180-летия со дня рождения художника в 2024 году обсудили 22 ноября участники Попечительского совета по развитию музея-заповедника в Заокском районе Тульской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, министр культуры РФ Ольга Любимова, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Встреча Попечительского совета по развитию музея-заповедника в Заокском районе Тульской области Управление пресс-службы правительства Тульской области

Игорь Щеголев заметил, что в Поленово в полной мере ощущается сила культуры и искусства, очарование русской природы, духовность и самобытность, а также подчеркнул, что сегодня музей в значительной степени ориентирован на работу с детской и молодежной аудиторией.

«Именно в таких достопримечательных местах, в исторических усадьбах, через культуру и искусство молодые люди могут увидеть и осознать достижения предшественников. На это обращал внимание президент России Владимир Владимирович Путин», — Игорь Щеголев. Он напомнил также, что Владимир Путин предложил в ближайшие три года направить 24 млрд рублей на обновление, в том числе музеев в сельской местности, в малых исторических городах.

«Наша сегодняшняя встреча — это начало большой работы по поддержке самого музея и его общественных инициатив», — подчеркнул полномочный представитель президента РФ в ЦФО.

Темой встречи в Поленово стали планы по празднованию 130-летия усадьбы В.Д. Поленова в 2022 году и 180-летия со дня рождения художника в 2024 году.

«Одно из важнейших направлений — реставрация Дома Поленова в Москве. Сейчас решается вопрос о выделении финансирования и подготовке проектных работ. Вместе с тем требуется реставрация четырех объектов культурного наследия, образующих архитектурно-историческую среду ансамбля усадьбы В.Д. Поленова. Это и дом, и флигель, и мастерская, и Троицкая церковь», — подчеркнула Ольга Любимова.

Она отметила, что с музеем уже проработаны вопросы определения стоимости и этапы проведения проектных и реставрационных работ. Министр добавила также, что на 2024 год запланированы две масштабные выставки работ Поленова, в Государственном Русском музее и в Musee d’art Moderne во Франции.

Губернатор Тульской области отметил, что имя Василия Поленова известно в России и за её пределами, сам он внёс огромный вклад в русскую культуру не только своим творчеством, но и просветительской деятельностью.

«Музей-заповедник, посвященный его жизни и творчеству, — один из главных культурных центров в регионе. Правительство Тульской области тесно сотрудничает с музеем. Со своей стороны, мы делаем все, чтобы он развивался, становился современнее, интереснее и привлекал новых посетителей — как жителей, так и гостей области», — сказал губернатор.

Алексей Дюмин напомнил, что в историческом центре Тулы создан Музейный квартал, где наряду с филиалами федеральных музеев открылся современный культурно-просветительский центр «Поленовское подворье». Тульский музей-заповедник «Поленово» все более активно выходит на международную арену. Глава региона также поблагодарил Игоря Щеголева за поддержку идеи создания Попечительского совета музея-заповедника.

«Наша общая задача — продолжить развитие и сохранение уникального наследия Василия Дмитриевича Поленова», — подчеркнул Алексей Дюмин.