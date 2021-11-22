Челябинск, 22 ноября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В Челябинске сотрудники МЧС выехали к месту обнаружения радиации на улице Труда. Об этом сообщили журналистам в ведомстве.

PublicDomainPictures Радиация

Также на месте работали сотрудники регионального министерства общественной безопасности. Специалисты определят уровень излучения и изымут фонящий предмет.

Как сообщало ИА REGNUM, местный инженер=физик обнаружил спил столба, от которого исходит радиоактивное излучение. Его уровень он оценил в 4000 мкР/ч. Специалист позвонил по номеру 112 и вызвал МЧС.