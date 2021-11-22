Санкт-Петербург, 22 ноября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Водоканал Санкт-Петербурга бьет тревогу: в 2021 году участились случаи хищения воды из пожарных гидрантов. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе предприятия.

fancycrave1 Гидрант

По данным Водоканала, если в 2020 году был зафиксирован лишь один такой случай, то в 2021 году — уже восемь. Чаще всего злоумышленники воруют воду в Центральном, Невском и Выборгском районах города.

«Только за последнюю неделю специалисты блока безопасности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» совместно с группами быстрого реагирования охранного предприятия передали сотрудникам полиции четверых похитителей, двое из которых пытались осуществить незаконный забор воды по одному и тому же адресу Центрального района Петербурга: Ново-Никольской улице, 20», — заметили в пресс-службе.

Чтобы предотвратить хищения воды, на предприятии ведут тесную работу с сотрудниками правоохранительных органов. В «Водоканале» напомнили, что кодексом РФ об административных правонарушениях за хищение воды предусмотрено наказание в виде административного штрафа до 10 тыс. рублей для физических лиц и до 100 тыс. рублей для юридических лиц.