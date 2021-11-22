Москва, 22 ноября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Блогер Евгений Баженов (известен как BadComedian) высказался относительно реакции создателей «Ну, погоди! Каникулы» на критику мультсериала. Баженов написал пост на эту тему в своём телеграм-канале 22 ноября.

Okras Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов)

Блогер высмеял ответ авторов, а также их решение сделать главного героя Волка геймером. «Лучше бы дали Волку другую привычку — делать ремейки на классику, тогда бы он точно воспринимался как отрицательный персонаж», — иронично пишет Баженов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пользователи Сети не оценили трейлер мультсериала «Ну, погоди! Каникулы» — ролик набрал в 10 раз больше дизлайков, чем отметок «нравится». Создатели шоу в ответ на это высказались, что проект рассчитан на детей, а критикуют его в основном взрослые.