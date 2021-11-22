Москва, , 16:02 — REGNUM Сегодня, 22 ноября, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже взлетает на 1,39% до 74,46 рубля. Евро подрастает на 1,15%, подбираясь к отметке 84 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубли sm-ekb2005

«Произошедшая 19 ноября приостановка торгами облигациями корпорации «Роснано» и заявления представителей компании о сложностях в обслуживании долга сегодня с утра стали поводом для активных распродаж на российском рынке акций.

Трейдеры давно ждали повода для коррекции, и новость пришлась как нельзя кстати. Угроза дефолта госкомпании, пусть в реальности она невелика, и все прекрасно понимают, что правительство окажет помощь эмитенту — отличный повод для спекуляций.

Соответственно, выводимые из российских акций средства в значительной степени конвертируются в валютные активы, оказывая давление на курс рубля.

К евро при этом российская валюта дешевеет менее интенсивно, чему способствуют озвученные планы Евроцентробанка сохранить мягкую монетарную политику для поддержки восстановления экономики.

Дополнительно негатива евро добавляют всё более мрачные прогнозы по новой волне заболеваемости и вводимые ограничения в странах ЕС. Фундаментально текущее снижение лишь повышает привлекательность рубля.

Дешевый рубль облегчает исполнение бюджета и улучшает внешнеторговый баланс, при этом возможное ускорение инфляции будет провоцировать ЦБ РФ на новые повышения ставки.

На этой неделе рынок ждет публикации протоколов заседания ФРС, возможного объявления Джо Байдена о смене главы регулятора, а также перерыва в торгах в США 25 ноября из-за празднования Дня благодарения. В общем, сигналов и поводов для отскока рынков будет предостаточно», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль безостановочно дешевеет с 10 ноября