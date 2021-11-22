Липецк, 22 ноября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В Липецкой области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» отремонтировали 21 километр трассы Маяк — Волчье — Крутое — Нижний Воргол — Ключ Жизни. Об этом ИА REGNUM сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Липецкаяобласть.рф В Липецкой области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» отремонтировали 21 километр трассы Маяк – Волчье – Крутое – Нижний Воргол – Ключ Жизни

Дорога связывает с районным центром более десятка населённых пунктов, между которыми курсируют два школьных автобуса. Также в окрестностях расположены два популярных туристических объекта: усадьба Талдыкина и Воргольские скалы.

В качестве подрядчика выступило ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Новое двухслойное покрытие нанесли на непростой рельеф. Первые пять километров дороги от Ключа Жизни до Нижнего Воргола напоминают горный серпантин — здесь несколько крутых виражей и крутой подъём. Из-за большого уклона смонтировали 250 метров водоотводных лотков. Также специалисты укрепили щебнем обочины, отремонтировали 11 водопропускных труб, обустроили 15 автобусных остановок и 44 примыкания второстепенных дорог, заменили дорожные знаки, нанесли новую разметку. Работы обошлись в 119 млн рублей.

Ранее в Елецком районе по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» был отремонтирован и сдан участок автодороги Пажень — Берёзовка, ведущей к пионерлагерям. На 2022 год в муниципалитете запланирован ремонт Южного подъезда к Ельцу и 18 километров трассы Елец — Каменское — ст. Хитрово — Воронец — примыкание к автодороге Елец — Долгоруково — Тербуны.

«В этом году много сельских дорог региона приведены в порядок. Это положительно сказывается на развитии муниципалитетов и на качестве жизни населения. Несомненно, данная работа будет продолжена», — подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.