Киев, , 16:01 — REGNUM Военные ВС Украины провели манёвры на полигоне в Житомирской области, граничащей с Белоруссией. Об этом 22 ноября сообщило министерство обороны Украины.

Учения ВС Украины Facebook.com/MinistryofDefence.UA

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Участие в заключительном этапе тактического учения с боевой стрельбой и десантированием приняли подразделения десантно-штурмовых войск вооружённых сил Украины.

«На едином тактическом фоне были отработаны масштабные практические действия подразделений десантно-штурмовых войск, истребительной и военно-транспортной авиации воздушных сил, а также армейской авиации сухопутных войск вооружённых сил Украины», — уточнили в оборонном ведомстве.

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В ходе манёвров состоялось десантирование с самолётов Ил-76 нескольких единиц боевых машин десанта БМД-2 и тактического воздушного десанта. Также с высоты несколько тысяч метров с помощью современных средств точного десантирования с самолётов Ан-26 состоялось десантирование грузов с предельно малых высот.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября подразделения национальной гвардии Украины провели военные учения в Черниговской области в пункте пропуска «Новые Яриловичи», расположенном в 800 метрах от границы с Белоруссией. Отряды нацгвардейцев, которые прибыли на подмогу пограничникам, прошли ежедневные тренировки, отработали манёвры.