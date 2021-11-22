22 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:36 — REGNUM В Южной Корее нарастает возмущение поведением государственного служащего, подозреваемого в убийстве человека.

Мунк Эдвард. Крик. 1893

По сообщениям южнокорейских СМИ, 6 ноября в южнокорейском городе Тэджон погиб курьер в возрасте старше 20 лет, развозивший ночью заказы.

После анализа видео с камер видеонаблюдения представителям правопорядка удалось выяснить, что причиной трагедии стал бордюрный камень или поребрик (размером 12×44 см), брошенный прохожим на проезжую часть. 18 ноября виновника ДТП нашли, им оказался госслужащий в возрасте старше 50 лет.

На вопрос, зачем он это сделал, мужчина ответил, что был пьян и ничего не помнит.

На записи с камеры видно, как чиновник, бросив камень на дорогу, какое-то время стоял и смотрел, будто ждал, когда кто-нибудь наедет на него. Когда мотоцикл с курьером подъезжал к месту происшествия, мужчина уже покидал «место преступления», и полиция подозревает, что тот ушёл уже после того, как увидел аварию.

21 ноября в мэрии города сообщили об увольнении мужчины, подозреваемого в убийстве курьера.

Тэджон. Южная Корея Mathew Schwartz

«Он явно не в своём уме», — пишет swer***.

«Это убийство! Его нужно уволить и заключить в тюрьму. Предлагаю подписать петицию», — призывает kjh9***.

«Он должен раскрыть свою личность и взять на себя ответственность за происшествие!» — отмечает geni***.

«Его нужно не просто уволить, но и лишить возможности вновь стать госслужащим. Он одержим, нужно поскорее изолировать его от общества», — требует dheh***.

«Сомневаюсь, что он не помнит о своем преступлении. Думаю, он специально это сделал», — пишет mook***.

«Он не просто кинул камень на дорогу, он стоял и смотрел, как парень умирает. Из этого можно сделать вывод, что он сделал это осознанно», — негодует kims***.

«Он психопат!» — пишет ekql***

«Если бы он сожалел, то вызвал бы скорую, а не скрылся с места преступления», — отмечает anne***.

«Очевидно, он делает так не в первый раз», — предполагает coex***.

«Что, черт возьми, творится у него в голове?» — недоумевает mayr***.

«Если бы не камера видеонаблюдения, его бы не нашли», — отмечает gust***.

«Да такого казнить надо!» — пишет soye***.

«К таким бесчеловечным тварям, что носят человеческие маски, нужно относиться соответственно», — призывает top_***.

«Как такой человек стал государственным служащим?» — удивляется kcm5***.