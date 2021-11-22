София, , 15:59 — REGNUM Действующий руководитель болгарского государства Румен Радев является победителем на выборах президента Болгарии. Об этом сообщила софийская газета «Факты» со ссылкой на информацию Центральной избирательной комиссии Болгарии.

Румен Радев Rumenradev.org

Согласно официальным данным, распространенным после обработки ЦИК 100% избирательных бюллетеней, во втором заключительном туре голосования 21 ноября Р. Радев получил 1 539 650 электоральных голосов (66,72%), в то время как его оппоненту — ректору Софийского университета Анастасу Герджикову свои политические предпочтения отдал 733 791 гражданин Болгарии (31,8%).

В настоящее время болгарский Центризбирком проверяет информацию о возможных правонарушениях в ходе всенародного голосования на избирательных участках, однако, по мнению экспертов, на общий итог выборов эти сведения не повлияют. Как ожидается, Р. Радев и Илияна Йотова, баллотировавшаяся на пост вице-президента Болгарии, объявят о начале новых политических консультаций в течение ближайших нескольких дней.