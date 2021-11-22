Ереван, , 15:58 — REGNUM Члены движения 5165 и партии «Возрождение» 22 ноября вышли на акцию протеста к зданию правительства Армении. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

Здание правительства Армении Rita Willaert

По данным журналистов, протестующие подозревают, что премьер-министр Армении Никол Пашинян якобы ведёт переговоры в закрытом формате о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Они

требуют, чтобы глава правительства обнародовал итоги переговоров.

Участники акции обвиняют Пашиняна в том, что он на предстоящей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, запланированной на декабрь в Брюсселе, якобы собирается подписать договор о границе, нарушающий интересы армянской стороны.

«Относительно документа у нас есть обоснованные сомнения в том, что жизненно важные территории и стратегически важные высоты будут переданы врагу, а Карабах будет признан частью Азербайджана», — говорится в заявлении, которое зачитали участники акции.

Стоит отметить, что утром 22 ноября ряд активистов для привлечения внимания к данному вопросу перекрыли в Ереване автомобильное движение на нескольких главных улицах. Сотрудники полиции тогда задержали 18 человек.

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