Москва, 22 ноября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В метро Москвы завершилась проходка трёх перегонных тоннелей на севере Люблинско-Дмитровской линии. Об этом 22 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Сегодня уникальное событие: сразу три щита заканчивают проходку на всем участке, на трех станциях полностью завершена проходка тоннелей. Дальше — обустройство котлованов, строительство станций», — рассказал мэр города Сергей Собянин.

Глава столицы надеется, что участок полностью будет сдан к концу 2023 года.

Всего севернее «Селигерской» на салатовой ветке столичного метро планируется построить три станции — «Яхромскую», «Лианозово» и «Физтех».