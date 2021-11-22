Санкт-Петербург, , 16:10 — REGNUM Медицинские работники Ленинградской области с 2022 года смогут получать ежемесячную компенсацию за аренду жилья. Об этом 22 ноября сообщил в пресс-службе областной администрации.

Медработник в защитном костюме (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

Из бюджета региона медицинским работникам ежемесячно будет компенсироваться арендная плата за жилья до 15 тыс. рублей.

«Так выполняется одна из статей «закона о 47 гарантиях», инициированного Александром Дрозденко», — отметили в пресс-службе.

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