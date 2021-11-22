Санкт-Петербург, 22 ноября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Медицинские работники Ленинградской области с 2022 года смогут получать ежемесячную компенсацию за аренду жилья. Об этом 22 ноября сообщил в пресс-службе областной администрации.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Медработник в защитном костюме

Из бюджета региона медицинским работникам ежемесячно будет компенсироваться арендная плата за жилья до 15 тыс. рублей.

«Так выполняется одна из статей «закона о 47 гарантиях», инициированного Александром Дрозденко», — отметили в пресс-службе.