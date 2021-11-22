Москва, 22 ноября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Статус «Национальных туристских маршрутов» могут получить три региона России. Маршруты для туристов будет рекомендовать Ростуризму Экспертный совет, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Peter Сахалин

В список Национальных туристских маршрутов планируется включить еще три программы, выбранные по итогам офлайн‑ и онлайн-голосования. Это туры по Сахалину, Архангельской и Томской областям.

Первый из них — всесезонный маршрут «Здесь начинается день» на юге Сахалинской области, второй — «Томск — сердце Сибири, третий — «Архангельск. Здесь начинается Арктика». Также Ростуризму предложат включить в список национальных туристских маршрутов маршрут «НеобыЧАЙные истории земли Пермской».

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм разработает новый национальный туристический маршрут по любимым местам отдыха президента России Владимира Путина.