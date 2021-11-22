Ташкент, 22 ноября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили вопросы сотрудничества. Об этом 22 ноября сообщил МИД Узбекистана.

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В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что в беседе также принимала участие комиссар Европейского союза по международному партнерству Ютта Урпилайнен.

«Стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-европейского взаимодействия, ход реализации ранее достигнутых договоренностей и график предстоящих мероприятий на различных уровнях», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Кроме того, отметили в МИД Узбекистана, состоялся обмен мнениями по проблемам международной и региональной политики, в том числе ситуации в Афганистане.