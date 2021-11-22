Ногинск, Московская область, , 15:54 — REGNUM 22 ноября на военном полигоне в Ногинском районе Московской области стартовало первенство Сухопутных войск Вооружённых Сил РФ по армейскому тактико-стрелковому многоборью. В состязаниях принимают участие курсанты высших военно-учебных заведений Сухопутных войск. Первенство будет проводиться с соблюдением максимальных мер противодействия коронавирусной инфекции. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации армейской тактической стрельбы в России (ФАТСР), председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

В течение нескольких дней команды будут состязаться по правилам нового военно-прикладного вида спорта. Для стрелков создали мишенную обстановку, смоделировали различные ситуации боевого применения стрелкового оружия, в которых спортсмены будут демонстрировать мастерство владения оружием. В состав судейской бригады вошли представители ФАТСР, прошедшие дополнительную подготовку. Итоги турнира подведут 26 ноября.

«Основная цель этого первенства — определить не только лучших стрелков и команду, но и проверить качество обучения огневой подготовки у прибывших спортсменов. Не всё зависит от технического состояния оружия, боеприпасов, приборов стрельбы, стрелку необходимо владеть оружием, только на отлично! Одним из важнейших критериев оценки спортсмена-стрелка является способность верно определять расстояния до цели, координировать действия со своими членами команды и метко осуществлять выстрел», — отметил генеральный секретарь ФАТСР, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

Генеральный секретарь также подчеркнул, что все соревнования по армейскому тактико-стрелковому многоборью начиная с 2022 года включены в единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта РФ.

Напомним, армейское тактико-стрелковое многоборье включает в свои упражнения — метание ножа и сапёрной лопатки, огневую подготовку, элементы рукопашного боя, оказание первой помощи, тактические задачи. Среди дисциплин: «дистанция — 1 человек», «дистанция — 2 человека», «дистанция — группа».