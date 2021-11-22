Москва, , 15:58 — REGNUM Заявление бывшего главнокомандующего Северного флота адмирала Вячеслава Попова о гибели подводной лодки «Курск» в следствии столкновения с субмариной НАТО заслуживает доверия. Об этом 22 ноября заявил политический обозреватель, член экспертного совета общероссийской организации «Сильная Россия» Марк Бернардини.

Подлодка «Курск» Skachat72.attey4.ru

«Прав Адмирал Попов: для того, чтобы публично назвать подлодку НАТО, нужно иметь доказательства и выложить их. Прошло более двадцати лет, позволю себе поторопить предъявление доказательств», — сказал военный эксперт.

Также он отметил, что большое значение имеет то, какой именно стране-члену военного блока принадлежала подводная лодка, ставшая причиной гибели «Курска».

"В случае, если она английская — это один разговор, но если США — возникает риторический вопрос: где Баренцево море, и где Соединённые Штаты? Ведь речь идёт не о торговых судах, их давно пора поставить на место. Либо, как я давно говорю, выслать российские подлодки к берегам Флориды, или хотя бы Аляски», — заявил Бернардини.

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