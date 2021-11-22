Тбилиси, , 15:53 — REGNUM Руководитель движения «Бессмертное Войско Грузии» Гулбаат Рцхиладзе призвал не размывать память о погибших в Великой Отечественной войне с помощью новых памятников. Заявление было обнародовано на сайте Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии (КСОРСГ).

Могила Неизвестного Солдата в парке Ваке. Тбилиси

Рцхиладзе отреагировал на предложение мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Градоначальник выступил с инициативой установить памятник «грузинским героям» в парке. Руководитель патриотического движения отметил, что это предложение продолжает «деструктивные замыслы» президента Грузии Саломе Зурабшили «создать единый мемориал воинов, погибших в столетней борьбе за независимость и территориальную целостность Грузии».

«Явно антироссийский характер инициативы Зурабишвили, преследующую цель, увязать дату советизации Грузии (1921 год) и мифическую «столетнюю борьбу» (на самом деле военные конфликты постсоветского периода) со светлым Праздником 9 мая завуалирован позитивным нарративом Каладзе об абстрактных «грузинских героях», — заявил Рцхиладзе.

Он отметил, что в столичном парке Ваке, который ранее назывался Парком Победы, находится могила Неизвестного солдата, который был солдатом Красной армии и сыном Грузии.

«Он и пал в Великой Священной войне, за Грузию, за другие народы Советского Союза, за свободу всех народов мира!», — отметил активист.

Рцхиладзе призвал не вносить в парк никакой другой «героизм», который не связан с подвигами в Великой Отечественной войне, чтобы не стереть память о Красной армии, победившей фашизм.