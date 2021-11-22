Уфа, , 16:10 — REGNUM Мужчину в Башкирии осудили за пособничество в финансировании незаконного вооружённого формирования. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба МВД по региону.

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В суде было установлено, что житель микрорайона Шакша 1988 года рождения посещал одну из мечетей города. Там он познакомился с мужчиной, который начал вербовать его и призывать к участию в боевых действиях на территории Сирии на стороне запрещённой в России организации.

Отмечается, что в 2013 году вербовщик выехал из России, сейчас он объявлен в международный розыск. При этом обвиняемый, оставаясь в стране, стал поддерживать связь с уехавшим знакомым и выполнять его поручения.

«В его обязанности входил сбор денежных средств для нужд и обеспечения деятельности террористической организации. Для этого фигурант через социальные сети отправлял текстовые сообщения с призывом к гражданам направлять деньги на джихад и помощь «братьям-мусульманам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Всего им было собрано почти сто тысяч рублей, которые он впоследствии перечислил на расчётные счета, находившиеся за рубежом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Во время обысков у фигуранта уголовного дела была найдена и изъята запрещённая религиозная литература, мобильные телефоны и сим-карты.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам пособничества в финансировании незаконного вооружённого формирования.

Верховный суд Башкирии признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы.