Амстердам, 22 ноября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Мирные протесты не должны перерастать в насилие и беспорядки, те, кто это провоцирует, — идиоты. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

World Economic Forum Марк Рютте

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Глава правительства прокомментировал протесты против ограничений, связанных с распространением коронавируса. По его словам, демонстрации — это часть верховенства закона, тогда как беспорядки — это «чистое насилие».

Рютте подчеркнул, что не приемлет «идиотов, которые применяют явное насилие против людей, которые каждый день работают, чтобы сохранить эту страну в безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ряде нидерландских городов прошли манифестации противников ограничительных мер, введённых в условиях пандемии коронавируса. При этом только в Гааге полиция задержала 19 человек, пятеро стражей порядка получили ранения.

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