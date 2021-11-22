Минск, 22 ноября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Диалог с лидерами белорусской оппозиции, включая Светлану Тихановскую, не собирается вести президент Белоруссии Александр Лукашенко, так как все они действуют в интересах стран Запада. Он заявил об этом 22 ноября в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Я могу параллель провести. Вот как только (президент России Владимир) Путин с (блогером Алексеем) Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой (Тихановской) начну вести переговоры», — сказал он.

Также Лукашенко подчеркнул, что он считает, что Навальный — «это продажный человек» и потому российский лидер никогда не будет вести с ним переговоры.

«Он не оппозиционер для Путина, он предатель интересов России», — отметил белорусский президент.

При этом он также назвал предателями представителей белорусской оппозиции.

«Есть беглые, есть предатели, которые сидят в Литве, Польше, Великобритании. Недавно в Литве озвучили цифры: около €400 тыс. обходится содержание одной из беглых, которая в Литве сидит», — пояснил Лукашенко.

«Это не оппозиция, это предатели. С ними мы никакого диалога и никаких переговоров вести не будем», — добавил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью для итальянской газеты La Stampa призвала ЕС поддержать Польшу в решении миграционного кризиса, который развернулся на польско-белорусской границе.