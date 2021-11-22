Бишкек, 22 ноября 2021, 15:51 — REGNUM Военнослужащие Центрального военного округа проведут ремонт участка железнодорожного пути, который прилегает к российской военной базе «Кант» в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
Им предстоит восстановить около 500 метров железнодорожного пути, заменив свыше 400 железобетонных шпал и уложив 35 тонн рельсов.
ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время на территории Киргизии располагаются четыре российских военных объекта:
- 999-я авиабаза «Кант» — военный аэродром в 20 км от Бишкека, на котором базируются штурмовики Су-25 СМ и вертолеты Ми-8 МТВ. Действует с 23 октября 2003 года;
- 954-я испытательная база противолодочного вооружения «Каракол» ВМФ РФ на озере Иссык-Куль;
- 338-й узел дальней связи ВМФ РФ в селе Чалдовар;
- 17-я радиосейсмическая лаборатория сейсмической службы МО РФ в Майлы-Суу.
Отметим, что с 2017 года эти принадлежащие России военные объекты объединены в единую юридическую структуру — «Объединенную российскую военную базу».
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