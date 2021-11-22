Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM Три школы Санкт-Петербурга эвакуировали из-за сообщений о минировании утром 22 ноября. Об этом сообщило агентство «Оперативное прикрытие».

Эвакуация monicore

Сообщение о минировании поступило ранним утром понедельника на электронный адрес школы №507, что на улице Фрунзе в Московском районе. Поскольку к этому часу в помещениях общеобразовательного учреждения еще не было учеников, эвакуация не потребовалась.

Однако спустя несколько часов на e-mail школы №642 Василеостровского района поступило аналогичное сообщение. В разгар учебного дня пришлось прервать образовательный процесс 274 учащимся и сотрудникам. После чего письмо получили в школе №27, где также в мерах предосторожности были эвакуированы 26 человек.

После осмотра зданий специалистами опасных предметов или веществ не обнаружено. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.