Петрозаводск, , 15:51 — REGNUM Неудовлетворительное состояние стоматологической помощи населению Севера России выявил мониторинг этой проблемы в Карелии. По итогам исследований, проведенных в регионе, кариес обнаружен у 84% 6-летних детей, у 72% 12-летних детей и 99−100% взрослых. Кроме того, более чем у 40% 15-летних подростков выявлен пародонтит, а также у 80% лиц 35−44 лет, из которых 16% имеют воспаление пародонтальных карманов. У лиц 65 лет и старше в среднем отсутствуют 18 зубов, а полностью зубы отсутствуют у 14% стариков. Такие данные ИА REGNUM привела первый заместитель министра здравоохранения Карелии Ольги Руотцелайнен.

Зубы Цитата из к/ф «Если бы импрессионисты были дантистами». Реж. Алина Абрамова. 2017. Россия

По её словам, республика уже много лет исследует состояние заболеваемости зубов у населения. Для выявления стоматологических заболеваний в 1998, 2008 и 2016 годах проводилось обследование жителей возрастом 6 лет, 12 лет, 15 лет, 35−44 лет, 65 лет и старше. В Петрозаводском городском округе, Беломорском, Сортавальском и Сегежском муниципальных районах в 1998 году обследовано 1000 человек, в 2008 году — 1099 человек и 960 человек в 2016 году.

Согласно ответам на запросы ИА REGNUM, Карелия — один из немногих регионов Севера России, где такой мониторинг ведется продолжительное время и со значительной выборкой.